自民党総裁選に立候補している高市早苗前経済安保相は4日午前、議員からの支持が「この数日間で急激に広がっている手応えだ」として、「人事を尽くして天命を待つ」と語った。新総裁が決まる両院議員総会を前に記者団の取材に対し、高市氏は、「本当に多くの皆様に助けてもらって、正々堂々と良い総裁選を戦い、心から感謝している」と選挙戦を振り返り、「政策とともに、今後しっかりと国益を第一に、バランス感覚を持って働いて