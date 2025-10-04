10月4日は自民党総裁選の開票日だ。FNNの調査によると、総裁選を巡り高市早苗氏が党員票ではリードしている。ただ、国会議員票は小泉進次郎氏が80人を上回る支持を得て、総合的にはトップに立っているという。いよいよ今日に迫った総裁選だが、メディアや政界関係者は「小泉総裁でほぼ決まり」ととする。では小泉総理が誕生した暁には日本、経済はどう変わっていくのだろう。一つのキーワードは規制改革になり