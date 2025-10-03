横浜市神奈川区で車が電柱に突っ込む事故があり、運転していた10代の男性が病院に搬送されました。【映像】車体前部に電柱がめり込む…大破した事故車男性は「居眠りをしてしまった」と話しています。10月3日午前6時すぎ、神奈川区羽沢南の道路で「ワゴン車が電柱にぶつかって電柱が折れています」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと、19歳の男性が運転する車が電柱に突っ込んだということです。電柱は倒