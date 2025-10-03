歌手のレディー・ガガ（３９）が、６０歳近くになるまでパフォーマンスを続けると約束している。先日行われたロンドン公演で、「何があろうと」２０年後もステージに立つと観客に話していたようだ。 【写真】ステージで熱唱するレディー・ガガ 「ザ・メイヘム・ボール」ツアーのステージでガガは「もう２０年くらいやっているけど、もっとたくさんの曲を作ると約束する。ま