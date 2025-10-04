実業家の三崎優太が、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「詐欺師か超人か。「1日30分しか寝ない男」を直接問い詰めてみた」で、1日30分睡眠を16年間続けているというGAHAKU株式会社代表取締役の堀大輔氏と対談。その驚異的なライフスタイルの真相に迫った。動画冒頭、三崎は「1日30分しか寝ないなんてことある？」「正直、信用してないです」と半信半疑のスタンスを表明。経営者として睡眠時間を削りたい願望はあるとしつつも