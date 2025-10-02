パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーの上田晃司氏が講師を務める「第9回DCPフォトウォーク in 横浜」を10月26日（日）に開催する。 ドスパラの会員向けサービス「ドスパラクリエイティブプロダクション」（DCP）の一環として実施されるプログラム。 テーマは「モノクロで写す都市に潜む詩的な瞬間」。モノクロ写真の撮り方や構図など、上田氏から