上田晃司氏が講師を務めるフォトウォーク、横浜で開催
パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーの上田晃司氏が講師を務める「第9回DCPフォトウォーク in 横浜」を10月26日（日）に開催する。
ドスパラの会員向けサービス「ドスパラクリエイティブプロダクション」（DCP）の一環として実施されるプログラム。
テーマは「モノクロで写す都市に潜む詩的な瞬間」。モノクロ写真の撮り方や構図など、上田氏から直接アドバイスを受けたり、質問したりできるという。
また、参加者が撮影した作品は、上田氏による講評付き動画として、後日DCP公式YouTubeチャンネルにて公開予定。
レンズ交換式カメラやスマートフォンなど、日常で使用している撮影機材で参加できる。
©上田晃司
イベント名
第9回DCPフォトウォーク in 横浜
開催日
2025年10月26日（日）
開催時間
12時00分～16時00分（予定）
開催場所
神奈川県横浜市
応募締切
10月12日（日）23時00分
参加費用
無料
定員
15名
申込方法
応募フォームを利用
応募条件
ドスパラ会員に登録し、マイページの「会員情報の確認・変更」内「無料クリエイター支援サービス（DCP）を活用する」にチェックを入れていること
講師プロフィール
写真家の塙真一氏のアシスタントを経て、フォトグラファー、映像作家として活動開始。現在は、雑誌、広告を中心に、ライフワークとして世界中の街や風景を撮影。講演や執筆活動も行っているほか、ニコンカレッジ、LUMIXアカデミーで講師を務める。また、YouTubeチャンネル「写真家 上田晃司の旅とカメラ」で写真、旅、カメラについて情報発信している。ニッコールクラブアドバイザー、NIKONカレッジ講師、LUMIXアカデミー講師、Hasselblad 2015ローカルアンバサダー、Profotoトレーナーとして活躍中。