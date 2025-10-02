パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーの上田晃司氏が講師を務める「第9回DCPフォトウォーク in 横浜」を10月26日（日）に開催する。

ドスパラの会員向けサービス「ドスパラクリエイティブプロダクション」（DCP）の一環として実施されるプログラム。

テーマは「モノクロで写す都市に潜む詩的な瞬間」。モノクロ写真の撮り方や構図など、上田氏から直接アドバイスを受けたり、質問したりできるという。

また、参加者が撮影した作品は、上田氏による講評付き動画として、後日DCP公式YouTubeチャンネルにて公開予定。

レンズ交換式カメラやスマートフォンなど、日常で使用している撮影機材で参加できる。

イベント名

第9回DCPフォトウォーク in 横浜



開催日

2025年10月26日（日）



開催時間

12時00分～16時00分（予定）



開催場所

神奈川県横浜市



応募締切

10月12日（日）23時00分



参加費用

無料



定員

15名



申込方法

応募フォームを利用



応募条件

ドスパラ会員に登録し、マイページの「会員情報の確認・変更」内「無料クリエイター支援サービス（DCP）を活用する」にチェックを入れていること



講師プロフィール

写真家の塙真一氏のアシスタントを経て、フォトグラファー、映像作家として活動開始。現在は、雑誌、広告を中心に、ライフワークとして世界中の街や風景を撮影。講演や執筆活動も行っているほか、ニコンカレッジ、LUMIXアカデミーで講師を務める。また、YouTubeチャンネル「写真家 上田晃司の旅とカメラ」で写真、旅、カメラについて情報発信している。ニッコールクラブアドバイザー、NIKONカレッジ講師、LUMIXアカデミー講師、Hasselblad 2015ローカルアンバサダー、Profotoトレーナーとして活躍中。