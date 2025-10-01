来週（2025年10月6日〜10月12日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年9月29日〜10月5日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では良くも悪くも愛が強いです』｜総合運｜★★★★☆押し引きを大事にしていきます。大事にしたいもののために、諦めないといけないこと