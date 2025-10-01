【獅子座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月6日〜10月12日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年9月29日〜10月5日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では良くも悪くも愛が強いです』
｜総合運｜ ★★★★☆
押し引きを大事にしていきます。大事にしたいもののために、諦めないといけないことがあると割り切れるでしょう。仕事や公の場では自分を自分で色付けていく才能を発揮するようです。色々な角度で役に立っていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の愛情の重さで相手をコントロールしようとしてしまうようです。その行動が吉にも凶にもなるようですが、プライドを投げ捨てるくらいの行動の方が相手に響くでしょう。シングルの方は、心の支えになってくれるような人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたとの向き合い方の方向性を決めています。
｜時期｜
10月10日 コツコツ積み重ねる ／ 10月11日 捨てるものがある
｜ラッキーアイテム｜
ショルダーバッグ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞