ビューカードは、「ビューカード ゴールド 新規入会キャンペーン」を10月31日まで実施する。Visaブランドの「ビューカード ゴールド」に申し込むと年会費相当の11,000ポイントを進呈し、モバイルSuica利用やJRE BANK設定などの条件達成で最大20,000ポイントを付与する。家族カードを1枚同時に申し込むと3,000ポイントを追加する。カード申し込み期間は10月31日まで、入会期間は11月30日まで。利用判定は2026年1月5日までの利用が対