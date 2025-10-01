今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【解説】『細菌が薬になっちゃった整腸剤』 ミヤBM 【宮舞モカのお薬ラジオ #60】』といういわし＠超ビビリさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）定期的に、１つのお薬を取り上げて詳しく解説する企画です。 いいねを押すとプチお薬解説を見ることができます。薬剤師である投稿者のいわし＠超ビビリさんが、「ミヤBM」という整腸剤について解説します。腸の中