9月28日放送の『サンデージャポン』（TBS系）で、進行アシスタントを務める良原安美アナウンサーの番組卒業が正式に発表された。後任は同局の若林有子アナが務める。「良原アナは、2022年4月から8代めのアシスタントに起用されました。司会の『爆笑問題』太田光さんが『出演者、スタッフ誰もが、“（良原アナが）いてくれるだけでその場が明るくなる。太陽のような存在” と言います』と語ると、良原アナは堪えきれず『泣かない