SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。S.COUPS（エスクプス）とのユニット「C×M」のリスニングパーティーに訪れた豪華ゲストとのオフショットを公開した。 【写真】ジョングク、ウォヌ、ジョシュアらと笑顔を見せるセブチ・ミンギュ【動画】息ぴったり！ジョングク（BTS）とミンギュ（SEVENTEEN）のダンスチャレンジ（2本） ■BTSジョングクとセブチ・ミンギュ“97ライ