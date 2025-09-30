マルコメグループのかねさ（本社・青森県青森市、秋田谷宣之社長）は9月18日、青森市浪岡地区に、第三の工場「かねさ顆粒みそ工場」を開業した。体験型施設「顆粒みそ体験館」を併設する一方、顆粒みその生産能力を従来の2倍に相当する年間800tに増強した。グループとして国内市場、海外市場を見据え、フリーズドライ（FD）みそ汁の事業拡大を図る。新工場は、敷地面積約2万2445?、建築面積約2236?、延床面積約3894?。鉄骨造り2階