情報資産管理のエキスパートである株式会社ＮＸワンビシアーカイブズと最先端AI技術を有する株式会社Cogent Labs（コージェントラボ）は、9月に共同で行った発表会で資本業務提携の締結と新サービス「COGENT AI SmartRead PLUS+（以下：スマートリードプラス）」を発表した。両社はAIと人の協業による業務自動化サービスを提供することで、労働力不足や生産性向上という企業課題に応えていく。今回発表されたスマートリードプラス