【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THE RAMPAGEのボーカル川村壱馬のソロアーティストプロジェクト「零/L.E.I.」が、アパレルブランド「FORSOMEONE」とのコラボコレクションを発売。それを記念した囲み取材に、川村自身が出席。ブランドへの愛やアイテムのこだわりを語った。 ■制作のこだわりや「L.E.I.」としてのソロ活動について語った囲み取材 FORSOMEONEは、LDH JAPAN所属アーティストなどの衣装