ラオス・バンビエンの上空に浮かぶ熱気球＝2025年7月（共同）安宿が集まるバックパッカーの街として知られたラオス中部バンビエンのリゾート化が進んでいる。石灰岩の山々に雲がかかる絶景に注目が集まり、高級ホテルも進出。熱気球での眺望観賞やカヤックをこぐ川下り、バギーに乗る悪路走行体験などアクティビティーを提供する店が多数出店する。（共同通信＝伊藤元輝）バンビエンは2020年末の高速道路開通により首都ビエン