人ってそう簡単には変わらないですからね。大丈夫か？家に強引に招き入れる感じ、危険な香りがします…。さあ、このあとどういった経緯でお母さんからの“SOS電話”がかかってくるのでしょう？>>【まんが】義実家頼みの義妹シーズン2(ウーマンエキサイト編集部)