◇インターリーグドジャース1―12オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が「父の日」の21日（日本時間22日）、オリオールズ戦に「1番・DH」で出場。第2子誕生のため19日の試合を欠場後、2試合連続安打を記録した。ロサンゼルスは工場火災の煙が立ち込め、デーブ・ロバーツ監督は「バットマン」に登場する犯罪都市「ゴッサム・シティ」と表現。試合は大敗したが、大谷は父の日仕様の「