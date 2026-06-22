国際サッカー連盟(FIFA)は22日、北中米ワールドカップF組最終節・日本代表対スウェーデン代表の審判団を発表し、イバン・バルトン主審(エルサルバドル)の担当が決まった。バルトン主審はカタール大会の日本対ドイツでも主審を担当。同大会ではグループリーグのブラジル対スイスと決勝トーナメント1回戦のイングランド対セネガルでも笛を吹いた。東京オリンピックでは日本対フランスでも主審を務めていた。昨年には日本サッカー