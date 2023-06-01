【トミカ in ガレージ】 7月 発売予定 価格：1個 1,408円 タカラトミーアーツは食玩「トミカ in ガレージ」を7月に発売する。価格は1個1,408円。 本商品は、ガレージがセットになったトミカ。トミカは、「光岡 ロックスター」、「ホンダ S2000」、「ホンダ シビック TYPE R」、「日産 スカイライン」、「三菱 ランサーエボリュ}