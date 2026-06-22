未来都市のようなネオン空間に、Y3Kファッションのハローキティ＆クロミ、日本初上陸のAIフォト体験まで！サンリオピューロランドでは、2026年7月10日(金)から9月1日(火)まで「ピューロランドネオナツマツリ?」を開催する。2024年から続く人気イベント「ネオナツマツリ」シリーズの第3弾となる今年は、日本の夏祭り文化をメタリックやネオンで彩る“ネオ”な夏体験。空調の効いた屋内で夏祭り気分を満喫できる、注目のおでかけスポ