【ワシントン共同】米財務省は22日、イラン産原油や石油製品の生産、輸送、販売を米東部時間の8月21日午前0時1分（日本時間同日午後1時1分）まで許可すると発表した。60日間の一時的な措置だが、制裁解除により、戦闘終結に向けた協議の進展を狙う。米紙ニューヨーク・タイムズは「イランの大勝利だ」とする記者の分析を掲載。米国の制裁で長年にわたり安値販売を強いられていたが、市場価格での輸出への道が開かれ、米ドルの