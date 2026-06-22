メッセージングアプリ「Telegram」へのアクセスをインド政府がブロックしたことを受け、インド国内で通信経路を偽装するVPNアプリのダウンロード数がにわかに増加したことが観測されました。Telegram ban in India sparks a rush to VPNs, rival apps | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/06/18/telegram-ban-in-india-sparks-a-rush-to-vpns-rival-apps/Telegram admits it couldn't police exam-leak channels, India tells