片山さつき財務相が22日夜、米財務省関係者とオンラインで会談したことが分かった。ベセント財務長官と意見交換し、歴史的な円安水準が続く外国為替市場や最先端人工知能（AI）の動向について協議した可能性がある。22日の外為市場は一時1ドル＝161円台後半を付けた。政府、日銀は4月下旬からの1カ月間に総額11兆円を超える円買いドル売り介入に踏み切ったが、既に為替介入前の水準よりも円が売られている。米アンソロピック