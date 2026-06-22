ハーマンインターナショナルは6月25日に、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、装着感にこだわった完全ワイヤレスイヤホンとして、バッズ型デザインを採用した「Live Buds 4」と、独自のショートスティック型デザインを採用した「Live Beam 4」の2機種を発売する。どちらも価格はオープン。●環境に応じた自動最適化の仕組み「Live Buds 4」「Live Beam 4」ともに、音質やノイズキャンセリング性能、操作性