体験レッスンで、講師に支払う報酬を通常より低く設定していたなどとして、公正取引委員会は、「河合楽器製作所」に対し、フリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止勧告を出しました。公正取引委員会から勧告を受けたのは、静岡県の楽器メーカー「河合楽器製作所」です。2024年11月から去年6月までの間、音楽教室の無料体験レッスンを担当したフリーランスの講師28人の報酬額を、30分あたり500円にしていたということです。