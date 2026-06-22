２２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝。２６日のスウェーデン戦に１位通過を目指し臨むことを報じた。解説でゲスト出演の元日本代表ＭＦ稲本潤一さんはチュニジア戦で見せつけた日本代表の強さについて「スキがなかったですし、４枚（スタメンを）代えて、特に