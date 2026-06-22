西湖大学の21日の発表によると、同校医学院の郭天南（グオ・ティエンナン）教授率いるチームが多数の科学研究機関と共同で、約3000点のヒト組織サンプルを収集し、58種の正常組織と25種のがんを対象に、1万3000種を超えるタンパク質の定量解析を行った。そしてこれまでで解像度が最高でカバー範囲が最も広いヒトプロテオームの空間分布マップを作成した。関連する研究成果はネイチャー誌に掲載された。本研究のすべてのデータは公