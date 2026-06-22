俺がある人から預かったものだ▶▶この作品を最初から読むバツイチ同士で再婚し、息子の誕生を心待ちにしていた夫。それなのにどうして私がこんな目に--。3歳の娘・桃香を連れ、同じバツイチの隆一と再婚した翔子。ほどなくして妊娠・出産し、家族4人の幸せな暮らしが始まると思っていました。ところが出産から10日後、夫の提案で久々に母娘2人でお出かけすると、帰宅した家の前には大量のゴミ袋。玄関には鍵がかけられ