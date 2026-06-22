国会では、高市首相が、暗号資産「サナエトークン」などをめぐる答弁の代わりに、秘書の陳述書を提出すると表明したことについて、野党側が反発しています。立憲民主党の杉尾議員は、高市首相が国会答弁の代わりに秘書の説明を書面で提出する考えを示したことに強く反発しました。立憲民主党杉尾秀哉議員「国会答弁というのは、そんなに軽いものなんですか。自分の責任じゃなくて、全部秘書の責任なんですか」高市首相「奈良の秘