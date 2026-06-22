参院予算委で答弁のため挙手する高市首相＝22日午後高市早苗首相は22日の参院予算委員会で、過去の自転車利用歴を問われ「1回目の選挙の時に『銀輪部隊』をしようと思って乗ったが、長いこと乗ってなかったのでこけた。それが最後だ」と語った。銀輪部隊は、太平洋戦争時に自転車で行軍した旧日本軍の部隊。首相はバイク愛好家として知られる。魚の調理経験を尋ねられると「（地元の奈良は）確かに『海なし県』だが、魚料理は