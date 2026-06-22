【FIFAワールドカップ2026】ウルグアイ代表 2ー2 カーボベルデ代表（日本時間6月22日／マイアミ・スタジアム）【映像】直接FKでまさか！壁の間抜かれる痛恨の瞬間ウルグアイ代表からすれば、あまりにももったいない失点だった。カーボベルデ代表に約30mの直接FKを決められた場面での「壁」の作り方に、解説者も苦言を呈している。日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026グループH第2節で、ウルグアイ代表はカーボベルデ代表