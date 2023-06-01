イギリスのスターマー首相が22日、辞任する考えを表明しました。なぜ今なのか、日本への影響についてロンドンからの中継です。辞任表明ですが、突然のことではなく「ようやくか」という声が多いです。3つのポイントで伝えます。まず、なぜ辞任なのかです。それは、5月の地方選での大敗を受け党内の辞任圧力が日に日に強まったためです。2つ目、次は誰なのかです。有力候補とされるのはアンディ・バーナム氏で次のリーダーは9月頃決