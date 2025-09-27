橋下徹弁護士が２７日、カンテレ「ドっとコネクト」に出演。番組では自民党総裁選を特集した。高市早苗氏が、昨年総裁選時も語っていた総理大臣になった場合の靖国神社参拝に関して、今回総裁選では曖昧にしている件について、橋下氏は「僕は誤魔化しは良くないと思いますね。僕は色んな番組でも、高市さんにこれ直接聞いたら、総理になっても必ず行くと言い続けてた」と語った。「いま選挙でそれを言うと負けてしまうからと