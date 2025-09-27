映像作家でクリエーティブディレクターの芹沢洋一郎さんが9月20日に62歳で亡くなったことが27日までに分かった。妻が芹沢さんのX（旧ツイッター）を通じて声明を発表した。芹沢さんの妻は「突然のご報告で申し訳ありません。芹沢洋一郎の妻です。洋一郎は9月20日の朝4時20分に永眠いたしました。本人の希望により家族葬で見送らせていただきました」と報告。「映画とともに62年の生涯を駆け抜け最期は穏やかに、眠るように旅立っ