テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、今年8月に東京・下北沢内で移転オープンしたカレー店「オイシイカレー（通称）」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス】「オイシイカレー（通称）」2025年8月27日に移転オープンした「オイシイカレー（通称）」カレー激戦区・下北沢においても特に人気店で