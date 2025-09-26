9月26日 発表 Doug Bowser氏。トレードマークのクッパと共に感謝を伝えた（Bowser氏のXより引用） 任天堂は、アメリカ法人「Nintendo of America」の社長であるDoug Bowser氏について、12月31日付けで退職することを発表した。 Doug Bowser氏は、2019年に“レジー”ことReggie Fils-Aime氏に代わって社長に就任した人物。「スーパーマリオ」シリーズに登場するクッパ