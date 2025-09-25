敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、延長11回に5-4で勝利した。3回のドジャースの攻撃時には、ほぼ真ん中の球がボール判定される事態が発生。現地ファンは怒りの声をあげている。3回2死一、三塁で迎えたマンシーの打席。一塁走者フリーマンの盗塁で二、三塁となった後、カウント1ー2と追い込んだ先発右腕ネルソンが投じた4球目はストライクゾーン