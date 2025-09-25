敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦し、延長11回に5-4で勝利した。3回のドジャースの攻撃時には、ほぼ真ん中の球がボール判定される事態が発生。現地ファンは怒りの声をあげている。

3回2死一、三塁で迎えたマンシーの打席。一塁走者フリーマンの盗塁で二、三塁となった後、カウント1ー2と追い込んだ先発右腕ネルソンが投じた4球目はストライクゾーンほぼ真ん中に。マンシーは、97.3マイル（約156.5キロ）の直球に手が出ずに見送った。三振かに見えたが球審の判定はボール。マウンド上で、ネルソンは首を少し傾げた。

あくまで目安だが、中継で示されるデジタル表示のストライクゾーン内ほぼ真ん中の一球。結局マンシーが三振に倒れたため、試合展開に影響はなかったが、米メディアや記者がXで動画を取り上げると、現地ファンからも困惑混じりの批判が上がった。

「こりゃ酷すぎる。昨夜のパドレス―ブリュワーズの球審も酷かった。ABSは興味深いことになりそう」

「審判はもはや時代遅れだし不要。彼らをつまみ出してくれ」

「ABS案件」

「ABSが発表されて、審判たちが一斉にシーズンを投げ出したね」

「ロボット審判導入にこれ以上ないタイミング」

「今すぐABSが必要」

「これは容認できない」

23日（同24日）には、2026年シーズンより自動ボール・ストライク判定（ABS）でのチャレンジシステム導入が発表されたばかり。このタイミングでの微妙な判定に不満の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）