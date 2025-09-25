JFLではJリーグ昇格を目指していないアマチュアのHonda FCが首位浮上したJFL（日本フットボールリーグ）は9月21日までに第22節が終了。レイラック滋賀との上位直接対決を制したHonda FCが首位に浮上。Jリーグ昇格を目指していないアマチュアチームの強さに、SNSでは「門番は健在」と反響を呼んでいる。熾烈な上位争いが繰り広げられているJFLで、首位の滋賀と2位のHondaによる天王山が行われた。結果はホームのHondaが3-0で快