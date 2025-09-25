#いわしおばさん 石破総理、国連総会おつかれさまでした！！でもねえ。。（笑）」と題した動画で、焼き魚業になりきった脳科学者・茂木健一郎さんが“いわしおばさん”として石破首相の国連総会での熱い演説をユーモラスに総括した。 動画の冒頭、茂木さんは「国連での演説、聞いたわよ。人類に平和をもたらすものは何かについて、熱く語ってたじゃない。素晴らしかったわね。」と石破首相を称賛。さらに「もう