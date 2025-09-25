サッポロビールの「いちばん星マーケティング」 ――サッポロビールの上席執行役員 マーケティング本部長とは、どんな期待役割を担い、どのような業務を行うのですか。 サッポロビールのマーケティング本部には、4つの部署があります。まず、商品カテゴリーごとの事業部として「ビール＆RTD事業部」と「ワイン＆スピリッツ事業部」。「RTD」はReady To Drinkの略で、