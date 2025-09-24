兵庫・尼崎市の路上で20代の男性を監禁したのちに殺害か 10人を逮捕へ

  • 兵庫県警が逮捕監禁などの容疑で10人を逮捕していたことが分かった
  • 尼崎市の路上で20代男性を車に乗せて連れ去った疑い
  • 県警は、暴力団関係者の男を含む数人を殺人容疑で再逮捕する方針を固めた
