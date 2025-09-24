巨人の近藤大亮投手（３４）が、今季限りで現役を引退することが２３日、分かった。すでに球団側には伝えており、近日中に自ら意思を表明する。２７日のイースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）が現役最後の登板となる見込み。オリックスから移籍１年目の昨季は１軍登板なし。「今年ダメなら引退する」。不退転の決意を胸に今季に臨んだが、悪夢が襲った。３月１３日、ソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）で右肩のけん板を