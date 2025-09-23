MLB公式、今季最後となるMVP模擬投票の結果妥当な結果だが、まさかの荒れ気味となっている。MLB公式サイトは22日（日本時間23日）、今季最後となるMVP模擬投票の結果を発表。ナ・リーグでは、ドジャースの大谷翔平投手が40人の投票者中36人から1位票を集め、圧倒的な支持を得た。だが、この結果にも疑問の声が噴出する事態となっている。大谷は同日時点で打者として153試合に出場し、リーグトップに並ぶ53本塁打、同1位のOPS1.