出塁率.391＆OPS.853＆26盗塁…WARは驚異の6.9メジャーリーグはシーズン佳境を迎え、今季のMVP争いにも注目が集まっている。ア・リーグはアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とカル・ローリー捕手（マリナーズ）の一騎打ちと見られ、ナ・リーグでは大谷翔平投手（ドジャース）が大本命。そんな中、大谷に“肉薄”する伏兵が米ファンの間で話題を呼んでいる。MLB公式でアソシエイト・プロデューサーを務めていたアレックス