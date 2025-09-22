個人情報を盗み取ろうとする「フィッシングメール」や国際電話による詐欺被害が後を絶たないことを受け、総務省は２２日、通信大手や事業者団体に対し、人工知能（ＡＩ）を活用するなどの対策を強化するよう要請した。総務省はこの日、ＮＴＴドコモやＫＤＤＩなど携帯電話大手４社の経営幹部のほか、電気通信事業者協会など業界団体のトップを招き、意見交換会を開いた。総務省は、生成ＡＩで作り出した自然な文章を悪用した