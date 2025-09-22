（株）ネクサスエンタープライズ（TDB企業コード：475007038、資本金5000万円、大阪府大阪市中央区千日前1−4−8千日前M’sビル5F、代表原本憲一氏）は、9月19日までに事業を停止し、事後処理をAZ MORE国際法律事務所に一任した。当社は、2010年（平成22年）5月創業、2012年（平成24年）5月に法人改組されたアミューズメント施設の運営業者。クレーンゲームやカプセルトイなどを設置したゲームセンターや、キッズコーナーの運