セブンカフェから新作スムージー「バナナミルクスムージー」が、2025年9月23日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売♡ 甘さとコクが特徴のバナナの王様「甘熟王」を贅沢に使用し、濃厚なミルクアイスキューブと合わせることで、口いっぱいに広がる濃厚な味わいを実現。価格は330円（税込）で、自分へのご褒美にもぴったりの一杯です♪ 甘熟王バナナで贅沢な味わい 「甘熟王」は、フ